Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:22
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90'a düşmüştü. 60 kilo verip filinta gibi olan ünlü isim evlilik yolundaki ilk adımı attı.'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Cem Cücenoğlu, opera sanatçısı Asude Karayavuz ile hayatını birleştirdi. Cücenoğlu'nun İtalya'da konser verip Türkiye'ye gelen sevgilisine kebapçıda evlilik teklifi ettiği öğrenildi.