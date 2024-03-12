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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:22

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90'a düşmüştü. 60 kilo verip filinta gibi olan ünlü isim evlilik yolundaki ilk adımı attı.'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Cem Cücenoğlu, opera sanatçısı Asude Karayavuz ile hayatını birleştirdi. Cücenoğlu'nun İtalya'da konser verip Türkiye'ye gelen sevgilisine kebapçıda evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Ünlü oyuncu, geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düştü.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Müzisyen Zeynep Eylül Üçer ile Nisan 2019'da boşanan oyuncu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz ile evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...

Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

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