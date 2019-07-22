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  • Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero "Ne ara sızdı ulan bu"

Ben eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero "Ne ara sızdı ulan bu"

Son günlerin yıldızı parlayan Ben 'nun eski hali şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımını "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notuyla paylaştı. Orman Kanununları albümü ile çıkış yakalayan son olarak çıkardığı şarkısıyla müzik listelerine damga vuran Ben Fero sosyal medya hesabından eski halini paylaştı. Ben Fero'nun bu halini görenler gözlerine inanamadı. Kazıtılmış saçları ve kaslı vücuduyla tanınan genç rapçi, paylaşımıyla takpiçilerini şaşkınlığa uğrattı. Daha kaslı ve daha kilolu olduğu görülen Ben Fero'nun bu hali takipçilerini şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımına, "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notunu düştü. İşte Ben Fero ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Giriş Tarihi: 22.07.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:47
Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

Almanya'ya yaşayan bir ailenin çocuğu olan Ben , 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. Asıl ismi Ferhat olan sanatçının babası Trabzon, annesi Sivaslıdır. Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, henüz 8 yaşındayken rap müziğine ilgi duymaya başladı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu. Ben Fero geçimini, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağladı. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra müzik kariyerine odaklandı. Son olarak şarkısıyla müzik listelerine hızlı giriş yaparak adından söz ettirdi.

Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

FAHRİYE EVCEN

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Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

FAHRİYE EVCEN

Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

FAHRİYE EVCEN

Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

FAHRİYE EVCEN

Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

EMINA JAHOVIC

Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero Ne ara sızdı ulan bu

EMINA JAHOVIC

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