Ben Fero eski haliyle takipçilerini şoke etti! Ben Fero "Ne ara sızdı ulan bu"

Son günlerin yıldızı parlayan Ben Fero'nun eski hali şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımını "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notuyla paylaştı. Orman Kanununları albümü ile çıkış yakalayan son olarak çıkardığı Demet Akalın şarkısıyla müzik listelerine damga vuran Ben Fero sosyal medya hesabından eski halini paylaştı. Ben Fero'nun bu halini görenler gözlerine inanamadı. Kazıtılmış saçları ve kaslı vücuduyla tanınan genç rapçi, paylaşımıyla takpiçilerini şaşkınlığa uğrattı. Daha kaslı ve daha kilolu olduğu görülen Ben Fero'nun bu hali takipçilerini şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımına, "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notunu düştü. İşte Ben Fero ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…