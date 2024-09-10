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Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 06:40

'Benimle Evlenir Misin?' yarışmasının Caner'i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...

Caner ile Tülin isimlerini ilk kez 2000'li yılların başında kopan evlilik programları furyasında duymuştuk. Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla adını duyuran kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Caner Toygar'ın ekranlara dönmesi ise Esra Erol'un programı ile olmuştu. Muhabirlik yapan Caner Toygar son olarak canlı yayında doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Mutlu bir yuvası olan Caner Toygar baba oluyor peki Tülin Koca ne yapıyor? Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte 'Benimle Evlenir Misin?'in Tülin'i...

’Benimle Evlenir Misin?’ yarışmasının Caner’i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca’nın son hali...

Sosyal medyada merak konusu oldular... 2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi.

’Benimle Evlenir Misin?’ yarışmasının Caner’i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca’nın son hali...

Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini tüm Türkiye katıldıkları 'Benimle Evlenir Misin?' adlı yarışma ile duymuştu. Birbirlerini tanıyıp, evlenme ümidi ile geldikleri yarışmadaki dikkat çeken çiftlerden olan Tülin ile Caner'in kavuşması bir dönem bazı kesimin neredeyse tek derdi olmuştu.

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’Benimle Evlenir Misin?’ yarışmasının Caner’i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca’nın son hali...

Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu.

’Benimle Evlenir Misin?’ yarışmasının Caner’i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca’nın son hali...

Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti.

’Benimle Evlenir Misin?’ yarışmasının Caner’i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca’nın son hali...

Caner Toygar, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.

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