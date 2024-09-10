Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
06:40
'Benimle Evlenir Misin?' yarışmasının Caner'i baba oluyor peki Tülin ne yapıyor? İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...
Caner ile Tülin isimlerini ilk kez 2000'li yılların başında kopan evlilik programları furyasında duymuştuk. Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla adını duyuran kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Caner Toygar'ın ekranlara dönmesi ise Esra Erol'un programı ile olmuştu. Muhabirlik yapan Caner Toygar son olarak canlı yayında doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Mutlu bir yuvası olan Caner Toygar baba oluyor peki Tülin Koca ne yapıyor? Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte 'Benimle Evlenir Misin?'in Tülin'i...