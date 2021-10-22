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Haberler Galeri Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?
Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 15:52

Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

Popçu Edis Görgülü, Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu. Oyuncu Bensu Soral ile evliliklerinde kriz yaşayan Hakan Baş da konsere geldi. 38 yaşındaki ünlü iş insanı Hakan Baş, 'ayrılık' iddialarıyla ilgili konuştu.

Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis'in Türkiye turnesinin ilk konseri Harbiye Açıkhava'da gerçekleşti. Konseri; Çağla Şıkel, Oğulcan Engin, Hakan Baş, Sami Hamidi, İbrahim Selim ve Selin Şekerci, Mahmut Orhan, Melikşah Altuntaş gibi isimler de izledi.

Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

"HER EVLİLİKTE BÖYLE ŞEYLER YAŞANABİLİR"

Milliyet'in haberine göre; Harbiye Açıkhava'ya Edis'i dinlemeye gelenler arasında yer alan Hakan Baş, son dönemde "eşi Bensu Soral ile ayrılacağı" yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

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Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

Kötü günlerden geçtiklerini ve her evlilikte böyle şeyler yaşanabileceğini söyleyen iş insanı, "Süreç şu an olumlu mu, yoksa olumsuz mu ilerliyor?" sorusuna, "Bensu ne derse o" cevabını verdi.

Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

"BUGÜN İLKLERİN GÜNÜ"

Çağla Şıkel, "Edis'in yeni çıkan token'ını alacak mısınız?" sorusunu, "Benim öyle token'lerle falan işim yok. İlk kez Edis'i dinlemeye geldim, merak ediyorum" şeklinde cevapladı.

Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

Gündüz usta oyuncu Nebahat Çehre ile röportaj yaptıklarını söyleyen ünlü manken, "Onunla da ilk kez tanıştım. Bugün ilklerin günü" ifadelerini kullandı.

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