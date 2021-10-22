Bensu Soral Hakan Baş evliliğinde kriz devam ediyor mu?

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis'in Türkiye turnesinin ilk konseri Harbiye Açıkhava'da gerçekleşti. Konseri; Çağla Şıkel, Oğulcan Engin, Hakan Baş, Sami Hamidi, İbrahim Selim ve Selin Şekerci, Mahmut Orhan, Melikşah Altuntaş gibi isimler de izledi. 'HER EVLİLİKTE BÖYLE ŞEYLER YAŞANABİLİR' Milliyet'in haberine göre; Harbiye Açıkhava'ya Edis'i dinlemeye gelenler arasında yer alan Hakan Baş, son dönemde 'eşi Bensu Soral ile ayrılacağı' yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Kötü günlerden geçtiklerini ve her evlilikte böyle şeyler yaşanabileceğini söyleyen iş insanı, 'Süreç şu an olumlu mu, yoksa olumsuz mu ilerliyor?' sorusuna, 'Bensu ne derse o' cevabını verdi. 'BUGÜN İLKLERİN GÜNÜ' Çağla Şıkel, 'Edis'in yeni çıkan token'ını alacak mısınız?' sorusunu, 'Benim öyle token'lerle falan işim yok. İlk kez Edis'i dinlemeye geldim, merak ediyorum' şeklinde cevapladı. Gündüz usta oyuncu Nebahat Çehre ile röportaj yaptıklarını söyleyen ünlü manken, 'Onunla da ilk kez tanıştım. Bugün ilklerin günü' ifadelerini kullandı. SELİN'İN EDİS BANDANASI Sevgilisi İbrahim Selim ile konsere gelen Selin Şekerci'nin, Edis bandanası dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bir muhabirin 'İçeride Selim Bey dans ediyordu, siz oturuyordunuz' sözleri üzerine 'Sen sadece ilk 15 dakika durmuşsun' diyerek güldü. 'Evde kim kime şarkı söylüyor?' sorusuna 'Biz yoğunluktan şarkı söylemiyoruz' karşılığını veren Şekerci, muhabire, 'Sen söylüyorsun galiba. Kamerayı kapatıp şarkı söylesene' sözleriyle takıldı. 'BEN NE ZAMAN KONUŞTUM?' Konser çıkışında soruları yanıtlamaktan kaçınan Oğulcan Engin, Miray Daner sorularına, 'Ben ne zaman özel hayat konuştum arkadaşlar' demekle yetindi.