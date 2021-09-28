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Haberler Galeri Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:40

Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuşlardı. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirdi. Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihanet haberlerini beraberinde getirdi. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınlayan ikili, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi. Bensu Soral ile Hakan Baş sonunda kararını verdi. İşte o karar...

Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ikilinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşuluyordu.

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Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...

Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.

Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...

Çiftin birlikte bir arkadaşlarının düğününe katılması ise kriz çözüldü olarak yorumlandı.

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