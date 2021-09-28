Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:29Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:40
Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi! Evliliklerinde kriz çıkmış, boşanacakları iddia edilmişti...
Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuşlardı. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirdi. Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihanet haberlerini beraberinde getirdi. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınlayan ikili, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi. Bensu Soral ile Hakan Baş sonunda kararını verdi. İşte o karar...