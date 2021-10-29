Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:29
Beren Saat'in diş estetiği hayranlarını ikiye böldü! Beren Saat'e "Doğal hali daha güzeldi" yorumları yağdı!
Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerini kurtaran Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Birbirlerine ikinci bir şans veren Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar mutluluk pozları ile boy gösteriyor. Son dönemde ekranlarda boy göstermeyen Beren Saat yer aldığı Atiye dizisi dışında TV'ye iş yapmadı. Reklam yıldızı olan Beren Saat hayranlarının karşısına bir sürpriz ile çıktı. Beren Saat ayrık olan dişlerini yaptırdı. Reklam için bu değişikliğe gittiği konuşulan Beren Saat'in son hali hayranlarını ikiye böldü. Kimi Beren Saat'in değişimini beğenirken kimi hayranları da oyuncunun doğal halinin daha güzel olduğunu vurguladı. İşte dişlerini yaptıran Beren Saat'in son hali...