Beren Saat'in diş estetiği hayranlarını ikiye böldü! Beren Saat'e "Doğal hali daha güzeldi" yorumları yağdı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerini kurtaran Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Birbirlerine ikinci bir şans veren Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar mutluluk pozları ile boy gösteriyor.