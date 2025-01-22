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Haberler Galeri Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:25

Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Tarifsiz acıların yaşandığı korkunç yangın tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yürek yakan faciaya bir yandan tepkiler büyürken bir yandan da ünlü isimler peş peşe taziye mesajları yayınladı. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ise sosyal medyadan acı haberi duyurdu.

Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

Bolu Kartalkaya'da her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın 76 vatandaşımıza mezar oldu. Çok sayıda kişinin de yaralandığı facia, herkesi yasa boğdu.

Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

Ünlülerin de kayıtsız kalmadığı bu olaya tepki gösteren isimlerden biri de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler oldu.

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Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

2 çocuk annesi Berfu Yenenler yaşanan felakete tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

Berfu Yenenler, 3 yaşındaki oğlu Mete'nin sınıf arkadaşı ve ailesinin korkunç yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

"AKLIMI KAÇIRMAK ÜZEREYİM"

"Mete'nin okul arkadaşlarından biri hayatını ailesiyle birlikte kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor hiçbir şey de değişmiyor."

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