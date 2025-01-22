Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...

"AKLIMI KAÇIRMAK ÜZEREYİM"

"Mete'nin okul arkadaşlarından biri hayatını ailesiyle birlikte kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor hiçbir şey de değişmiyor."