Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:25
Berfu Yenenler acı haberi duyurdu! Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 3 yaşındaki oğlunun...
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Tarifsiz acıların yaşandığı korkunç yangın tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yürek yakan faciaya bir yandan tepkiler büyürken bir yandan da ünlü isimler peş peşe taziye mesajları yayınladı. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ise sosyal medyadan acı haberi duyurdu.