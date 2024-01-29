Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:24
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, yeni bir reklam anlaşması için kolları sıvadı. Bu anlaşmayla ünlü çift paraya para demeyecekler. 'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Çift 3 çocuğuyla Londra'ya taşınırken iş dolayısıyla İstanbul'a gidip gelmeye devam ediyor...