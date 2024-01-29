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Haberler Galeri Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:24

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, yeni bir reklam anlaşması için kolları sıvadı. Bu anlaşmayla ünlü çift paraya para demeyecekler. 'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Çift 3 çocuğuyla Londra'ya taşınırken iş dolayısıyla İstanbul'a gidip gelmeye devam ediyor...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Bergüzal Korel ile eşi Halit Ergenç, yatırımlarını yurt dışına taşıdı. İngiltere'nin başkenti Londra'dan ev aldı. Çift 3 çocuğuyla Londra'ya taşınırken iş dolayısıyla İstanbul'a gidip gelmeye devam ediyor...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Takvim'in haberine göre; Ekranların gözde çifti Bergüzar Korel ile Halit Ergenç paraya para demeyecek. Ünlü çiftin bir beyaz eşya markasının yüzü olacağı iddia edildi.

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Bu markanın daha önce çalıştığı isim Beyazıt Öztürk'tü. Firma, ünlü şovmenden istediği verimi alamadığı için Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ile görüşmelere başladı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Ünlü çifte görüşmeler sonucunda teklif edilen ücretin ise 12 milyon lira olduğu vurgulandı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten milyonluk anlaşma! Alacakları para dudak uçuklattı!

Çiftin, yapılan teklife sıcak baktığı ve yakın zamanda anlaşmaya varacağı ise gelen bilgiler arasında.

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