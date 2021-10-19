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Haberler Galeri Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 11:06

Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci oğulları Han'a ise geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız çocuk bekleyen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Instagram hesabından makyajsız pozlarını yayınladı. Kendisini zaman zaman Instagram'ın büyülü dünyasına kaptırdığını itiraf eden Korel, kadınlara seslendi. İşte Bergüzar Korel'in o mesajı...

Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!

İki çocuk annesi Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor. Han ve Ali adında iki oğlu olan Korel, bu defa kız bebek bekliyor.

Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!

Kızının adını Leyla koyacağını da açıklayan Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!

Hamileliğinin son günlerinde olan Bergüzar Korel, sol olarak evde çekilmiş makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını yayınladı. 39 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına sosyal medya etkisiyle ilgili bir de not düştü. İşte Korel'in mesajı:

Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!

"Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar. Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama buradan da uzak kalamıyoruz. Ben de iç açıcı fotoğraflar, güzel kadınlar, dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya."

Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!

"Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence."

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