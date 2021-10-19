Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:03Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 11:06
Bergüzar Korel makyajsız pozlarını peş peşe yayınladı! Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu doğal güzelliği ile büyüledi!
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci oğulları Han'a ise geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız çocuk bekleyen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Instagram hesabından makyajsız pozlarını yayınladı. Kendisini zaman zaman Instagram'ın büyülü dünyasına kaptırdığını itiraf eden Korel, kadınlara seslendi. İşte Bergüzar Korel'in o mesajı...