Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!
Giriş Tarihi: 27.08.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 22:38

Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3 çocuğu ve eşi Halit Ergenç'le gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Yakın zamanda yeni proje için imajını yenileyen Bergüzar Korel, bugün yeni yaşını kutladı. Eşi ve çocuklarıyla evinde sade bir törenle doğum gününü kutlayan Korel'e birçok ünlü isimden tebrik mesajları geldi. Özellikle Korel'in yakın arkadaşı Esra Erol'un kutlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Bergüzar Korel'in doğum gününden kareler!

Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

YENİ YAŞINI KUTLADI

Ünlü oyuncu bugün 42'nci yaş gününü kutladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Evinde ailesiyle birlikte bir kutlama yapan ünlü oyuncuya birçok isimden de tebrik mesajı yağdı.

Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

"DOKUNSAN AĞLARIM…"

Özellikle Korel'in yakın arkadaşı Esra Erol'un kutlaması dikkatlerden kaçmadı. Erol paylaşımında, "Bergüz'üm dostum, kardeşim, arkadaşım! Sağlam, cömert, gönül kırmayan, hep yapıcı dostluğun için minnettarım. Çok üzülürken sen vardın, çok gülerken de. Uzaklarda olduğunda daha yakındık. Yaş aldıkça, yıllar geçtikçe ve seni daha ama daha çok seviyorum. İyi ki doğdun güzel suratım. Biraz duygusalım, dokunsan ağlarım. İyi ki…" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

İşte Bergüzar Korel'in doğum gününden kareler!

SON DAKİKA