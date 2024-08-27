Giriş Tarihi: 27.08.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
22:38
Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3 çocuğu ve eşi Halit Ergenç'le gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Yakın zamanda yeni proje için imajını yenileyen Bergüzar Korel, bugün yeni yaşını kutladı. Eşi ve çocuklarıyla evinde sade bir törenle doğum gününü kutlayan Korel'e birçok ünlü isimden tebrik mesajları geldi. Özellikle Korel'in yakın arkadaşı Esra Erol'un kutlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Bergüzar Korel'in doğum gününden kareler!