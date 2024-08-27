Bergüzar Korel yeni yaşını böyle kutladı! Esra Erol’dan yakın arkadaşı Bergüzar Korel’e duygusal kutlama: Dokunsan ağlarım!

"DOKUNSAN AĞLARIM…"

Özellikle Korel'in yakın arkadaşı Esra Erol'un kutlaması dikkatlerden kaçmadı. Erol paylaşımında, "Bergüz'üm dostum, kardeşim, arkadaşım! Sağlam, cömert, gönül kırmayan, hep yapıcı dostluğun için minnettarım. Çok üzülürken sen vardın, çok gülerken de. Uzaklarda olduğunda daha yakındık. Yaş aldıkça, yıllar geçtikçe ve seni daha ama daha çok seviyorum. İyi ki doğdun güzel suratım. Biraz duygusalım, dokunsan ağlarım. İyi ki…" ifadelerini kullandı.