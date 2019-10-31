Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den annesi Hülya Darcan ile ilgili çarpıcı sözler!

İddialara göre kardeşinizi para vermeyi kestiği için tehdit etmişsiniz, hatta 'Seni mahvedeceğim' diye mesaj atmışsınız.

Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ben ona sadece kızımla ilişkimi bozduğu ve bana karşı düşmanlaştırmaya çalıştığı için mesaj attım. Kızımla arama girmemesi konusunda uyardım. Buna devam ederse ileride yayınlamayı düşündüğüm kitapta onun kamuoyu tarafından duyulmasını istemeyeceği bazı şeyleri yazacağımı belirttim. 'Mahvedeceğim' kelimesi de buna vurgu yapmak içindi. Çocuğumu iki ay kaldığı yaz tatilinde parayla kendilerine çekmeye çalıştılar. Onu paraya boğarak bana karşı kışkırtıp benden kopartmaya çalıştılar. Bana karşı biriktirdikleri öfkeyi kızımı benden uzaklaştırmaya çalışarak çıkardılar. Kızıma onlar kadar para veremem belki ama onun için canımı veririm.