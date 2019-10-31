Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den annesi Hülya Darcan ile ilgili çarpıcı sözler!

Herkesin peşinden koştuğu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel konuşmak için GÜNAYDIN'ı seçti. Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, çocukluğunu ve annesi Hülya Darcan'la ilişkisini GÜNAYDIN'a anlattı. Katıldığı programda çocukluk günleri hakkında da çarpıcı açıklamalar yapan Zeynep Korel; neden bir anda ortaya çıkıp böyle açıklamalar yaptığını, annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel'le ilişkisini, çocukluk travmalarını samimiyetle anlattı... Zeynep Korel: "Hep sevilmediğimi düşündüm. Beni yaşarken öldürdü, yok saydı, her yerden engelledi. Kardeşi, kardeşe kırdırdı." dediği annesi Hülya Darcan'ın çok mutsuz bir evliliği olduğunu ve mutsuz bir anne tarafından büyütüldüğünü dile getirdi. Zeynep Korel'in yaptığı açıklamalara anne Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'in ne yanıt vereceği merak konusu? İşte Zeynep Korel'in çok ses getirecek açıklamaları...