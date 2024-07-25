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Haberler Galeri Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:52

Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!

İki ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evliliklerini 4 ay önce kızları Mira Milena Oktay'la taçlandırdı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde anne- baba olmanın tatlı telaşını ve heyecanını yaşıyor. Bugün bir paylaşım yapan Berk Oktay, kızıyla duygu yüklü bir fotoğraf paylaştı. Oktay, kızının yüzünü de bu paylaşımla göstermiş oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları Mira Milena Oktay!

Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!

İki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın arkadaşlıkları 'Savaşçı' dizisinin setinde başlayarak aşka dönüştü.

Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!

2022 yılında evlenen ünlü çift, 4 ay önce bu evliliklerini bir de bebekle taçlandırdı.

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Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!

MİRA MİLENA İSMİNİ VERDİLER!

Ünlü çift, kızlarına Mira Milena ismini verdi.

Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!

KIZLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Kızlarının yüzünü göstermekten bir süre çekinen ünlü çift, bugün Berk Oktay'In paylaşımıyla birlikte kızlarının yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!

"TEK GERÇEK"

Kızıyla sahilde gezerken bir fotoğrafını paylaşan Oktay, paylaşımın altına ise, "Tek gerçek…" yazdı.

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