Giriş Tarihi: 25.07.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
17:52
Berk Oktay 4 aylık kızı Mira Milena’yla paylaşım yaptı! Berk Oktay: Tek gerçek!
İki ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evliliklerini 4 ay önce kızları Mira Milena Oktay'la taçlandırdı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde anne- baba olmanın tatlı telaşını ve heyecanını yaşıyor. Bugün bir paylaşım yapan Berk Oktay, kızıyla duygu yüklü bir fotoğraf paylaştı. Oktay, kızının yüzünü de bu paylaşımla göstermiş oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları Mira Milena Oktay!