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Haberler Galeri Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:44

Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'la hayatını birleştirdi. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bu mutlu evliliklerinden 4 ay önce kızları Mira Milena dünyaya geldi. Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bu kez Berk Oktay minik kızı Mira Milena'yla duygusal yepyeni paylaşım yaptı! İşte dikkat çeken o paylaşım!

Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!

İki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, mutlu evliliklerini bir de kızları Mira Milena'yla taçlandırdı.

Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızlarının yüzünü geçtiğimiz günlerde ilk kez gösterdi.

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Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Berk Oktay, minik kızıyla bugün sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!

İŞTE BERK OKTAY'IN O DUYGU DOLU PAYLAŞIMI!

Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!

İki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın arkadaşlıkları 'Savaşçı' dizisinin setinde başlayarak aşka dönüştü.

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