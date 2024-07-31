Giriş Tarihi: 31.07.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
21:44
Berk Oktay’dan minik kızı Mira Milena’yla duygusal yepyeni paylaşım!
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'la hayatını birleştirdi. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bu mutlu evliliklerinden 4 ay önce kızları Mira Milena dünyaya geldi. Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bu kez Berk Oktay minik kızı Mira Milena'yla duygusal yepyeni paylaşım yaptı! İşte dikkat çeken o paylaşım!