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Haberler Galeri Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:15

Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...

Titanic ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolleriyle hafızalara kazınan Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi’ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...

Titanic ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol alan Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi’ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...

Menajerinin yaptığı açıklamaya göre, 1997 yapımı Oscar ödüllü Titanic filminde Kaptan Edward Smith'i canlandıran aktör bu sabah erken saatlerde son nefesini verdi.

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Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi’ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...

Bir çocuk babası olan oyuncu, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde canlandırdığı Kral Theoden karakteriyle de bir nesil tarafından tanındı.

Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi’ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...

Hill, Pazar günü yayınlanmaya başlayacak olan ve Martin Freeman'ın başrolünü oynadığı BBC draması The Responder'ın ikinci serisiyle ekranlara dönecekti.

Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti! Titanic ve Yüzüklerin Efendisi’ndeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı...

Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

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