’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla beyaz perdeye uyarlanacak. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir seçilmişti. Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlü karakterine ise Boran Kuzum hayat verecek. Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise ağızları açık bıraktı. 49 yaşındaki Hande Ataizi, yeni Firdevs Hanım oldu. Son olarak ise Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın ilk görgü tanığı olan Beşir'e kimin hayat vereceği belli oldu. Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Adnan Bey, karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu. İşte yeni Beşir ve Bihter filmi için konuşulan isimler...