’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri tek tek belli oluyor. "Bihter" adıyla film olacak olan Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın görgü tanığı olarak hafızalara kazınan "Beşir" rolünü genç oyuncu belli oldu. Heyecanla beklenen filmin detayları merak edilirken arama motorlarında Aşk-ı Memnu Beşir kim olacak?