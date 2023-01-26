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Haberler Galeri 'Bihter' filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i bakın kim!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 15:58

'Bihter' filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i bakın kim!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla beyaz perdeye uyarlanacak. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir seçilmişti. Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlü karakterine ise Boran Kuzum hayat verecek. Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise ağızları açık bıraktı. 49 yaşındaki Hande Ataizi, yeni Firdevs Hanım oldu. Son olarak ise Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın ilk görgü tanığı olan Beşir'e kimin hayat vereceği belli oldu. Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Adnan Bey, karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu. İşte yeni Beşir ve Bihter filmi için konuşulan isimler...

’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri tek tek belli oluyor. "Bihter" adıyla film olacak olan Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın görgü tanığı olarak hafızalara kazınan "Beşir" rolünü genç oyuncu belli oldu. Heyecanla beklenen filmin detayları merak edilirken arama motorlarında Aşk-ı Memnu Beşir kim olacak?

’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adı ile yeniden çekiliyor. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı.

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’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı belli olmuştu. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ise merak konusu olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül için Boran Kuzum ile anlaşıldı.

’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Bomba bir kadro ile geri dönecek olan Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise ağızları açık bıraktı. İşte yeni Firdevs Yöreoğlu ve Bihter filmi için konuşulan isimler...

’Bihter’ filmine bomba isim! Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir’i bakın kim!

Yeni Behlül olan Boran Kuzum sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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