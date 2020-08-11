Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

Geçtiğimiz günlerde çok özlediği sahnelere kavuşan Gülben Ergen Gülşah Saraçoğlu imzalı gümüş rengi elbisesi ile çok beğenilmişti. Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da kendisinden söz ettiren 47 yaşındaki Gülben Ergen normalleşme sürecinde kendini tatile atan ünlü isimlerden. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunan Gülben Ergen son olarak verdiği bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı. Gülben Ergen'in bikinili pozu ilgi odağı oldu. Üç çocuk annesi Gülben Ergen'in genç kızlara taş çıkaran fit vücuduna övgüler yağdı. İşte Gülben Ergen'in bikinili paylaşımı...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
12:15
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
12:20
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