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Haberler Galeri Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki tam not aldı!

Geçtiğimiz günlerde çok özlediği sahnelere kavuşan Gülşah Saraçoğlu imzalı gümüş rengi elbisesi ile çok beğenilmişti. Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da kendisinden söz ettiren 47 yaşındaki Gülben Ergen normalleşme sürecinde kendini tatile atan ünlü isimlerden. hesabından tatil paylaşımlarında bulunan Gülben Ergen son olarak verdiği pozu ile sosyal medyayı salladı. ilgi odağı oldu. Üç çocuk annesi Gülben Ergen'in genç kızlara taş çıkaran fit vücuduna övgüler yağdı. İşte Gülben Ergen'in ...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 12:20
Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

Geçtiğimiz günlerde çok özlediği sahnelere kavuşan Gülşah Saraçoğlu imzalı gümüş rengi elbisesi ile çok beğenilmişti.

Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da kendisinden söz ettiren 47 yaşındaki normalleşme sürecinde kendini tatile atan ünlü isimlerden.

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Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

hesabından tatil paylaşımlarında bulunan son olarak verdiği pozu ile sosyal medyayı salladı.

Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

'in pozu ilgi odağı oldu.

Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

Üç çocuk annesi 'in genç kızlara taş çıkaran fit vücuduna övgüler yağdı.

Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!

İşte 'in ...

Bikinili Gülben Ergen sosyal medyayı salladı! 47 yaşındaki Gülben Ergen fit vücuduyla tam not aldı!
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