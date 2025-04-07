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Haberler Galeri Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile “Güven Bana” başlıyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:19

Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile “Güven Bana” başlıyor!

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor!

Yarışma hakkında bilgi:

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor.

Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor!

Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Müge Anlı ile "Güven Bana" yakında ATV'de | Video

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Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor!

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile Güven Bana başlıyor!

"Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla yakında atv'de.

Yarışmacı olarak katılmak için:

WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43