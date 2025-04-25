Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:59
Bilimsel "deprem" kaosu! Kafalar karışık: "Hangi bilim insanına güveneceğiz?"
Marmara'nın derinliklerinden yükselen sarsıntılar, sadece fay hatlarını değil, uzmanlar arasındaki fikir ayrılıklarını da tetikledi. Silivri
açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem, "Büyük İstanbul Depremi
"ne dair endişeleri yeniden alevlendirirken, halk bir kez daha "Kime inanmalı?" sorusuyla baş başa kaldı. Şener Üşümezsoy
, Ahmet Ercan
, Naci Görür
ve Celal Şengör
gibi isimlerin birbirinden farklı açıklamaları kafaları karıştırıyor. Ancak Tezel'e göre esas mesele, kimin haklı çıkacağı değil, toplum olarak gerçekten ne kadar hazırlıklı olduğumuz… İşte detaylar!