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Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:59

Bilimsel "deprem" kaosu! Kafalar karışık: "Hangi bilim insanına güveneceğiz?"

Marmara'nın derinliklerinden yükselen sarsıntılar, sadece fay hatlarını değil, uzmanlar arasındaki fikir ayrılıklarını da tetikledi. Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem, "Büyük İstanbul Depremi"ne dair endişeleri yeniden alevlendirirken, halk bir kez daha "Kime inanmalı?" sorusuyla baş başa kaldı. Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür ve Celal Şengör gibi isimlerin birbirinden farklı açıklamaları kafaları karıştırıyor. Ancak Tezel'e göre esas mesele, kimin haklı çıkacağı değil, toplum olarak gerçekten ne kadar hazırlıklı olduğumuz… İşte detaylar!

MEVLÜT TEZEL
Bilimsel deprem kaosu! Kafalar karışık: Hangi bilim insanına güveneceğiz?

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, daha büyük bir depremde yaşanacak büyük felaketi akıllara getirdi.
Ve gözler deprem uzmanlarına çevrildi.
Uzmanların paylaştığı yeni bilgiler özetle şöyle:

Bilimsel deprem kaosu! Kafalar karışık: Hangi bilim insanına güveneceğiz?

Ahmet Ercan: "Yaşanan deprem 'Büyük İstanbul Depremi'nin olasılığını azaltmaz; büyük depremin etkisi 22 kat fazla olacak."

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Bilimsel deprem kaosu! Kafalar karışık: Hangi bilim insanına güveneceğiz?

Naci Görür: "İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak."

Bilimsel deprem kaosu! Kafalar karışık: Hangi bilim insanına güveneceğiz?

Celal Şengör: "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz."

Bilimsel deprem kaosu! Kafalar karışık: Hangi bilim insanına güveneceğiz?

Hasan Sözbilir: "Yedinin üzerinde bir depremin olma olasılığı düşük gibi duruyor; yük fayın doğusu ya da batısına giderse 'deprem fırtınası' gerçekleşebilir. Tabii bu büyük deprem anlamına gelmiyor."