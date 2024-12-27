Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölüm sebebi belli oldu! "16 saat boyunca..."

"BUNALIMDAYDI"

Apartman görevlisi Uğur Naz ise siparişleri kendisinin aldığını, Kalkavan'ın sık sık alkol tükettiğini belirterek, "Aile yakınlarını, annesi Noyan ve ablası Billur ile teysezini kaybetmişti. Bekardı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Son olarak da kedisini kaybetmişti. Sık sık içki içiyordu. Siparişleri de evin çevresindeki bayilerden ve Kadıköy'den alıyordum. Alkolün sahte olduğuna dair bilgim yok." diye konuştu.

Arkadaşı spor yazarı Asena Özkan ise, "Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içki içmeye başladı. Ruhi olarak çöküş yaşadı." ifadelerini kullandı.



"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU"

İlkokul arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu ise, "Beraber büyüdük. 62 yaşındayım 55 senem bu aile ile geçti. Rıza, kardeşim gibiydi. Kardeşimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Birbirine çok bağlı bir aileydiler. Nazım Amca, Noyan Teyze ve Billur'u peş peşe kaybettik. O da zor bir dönemden geçiyordu" diye konuştu.