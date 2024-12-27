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Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:50

Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölüm sebebi belli oldu! "16 saat boyunca..."

Akciğer kanseri nedeniyle 2 yıl önce vefat eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti. 59 yaşında yaşamını yitiren Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı.

Mustafa KAYA
Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm sebebi belli oldu! 16 saat boyunca...

İş adamı Rıza Kalkavan, Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi Tonoz Sokak, 10 numaradaki evinde önceki gece saat 02.00 sıralarında rahatsızlanınca sevgilisi Sibel Civelek tarafından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede durumu kötüleşen Rıza Kalkavan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm sebebi belli oldu! 16 saat boyunca...

"9 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ"
Kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere naaşı Adli Tıp'a gönderilen Rıza Kalkavan için dün öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Birlikte yaşadığı kız arkadaşı Sibel Civelek taziyeleri kabul etti.

Sahte alkol iddialarına yanıt veren Civelek, "Zaman zaman alkol alırdı. Fakat sahte alkolden hayatını kaybettiğine dair iddialar doğru değil. Gece rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırdık. 9 sonra hayatını kaybetti" dedi.

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Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm sebebi belli oldu! 16 saat boyunca...

Rıza Kalkavan'ın 40 yıllık arkadaşı Mehmet Yalçın , "Aynı zamanda asker arkadaşımdı. Dünya tatlısı bir insandı. Kimsenin kalbini kırmayan iyi bir insandı. Alkol kullanırdı fakat sahte alkolden hayatını kaybettiği iddaları doğru değil. Büyük Kulüp gibi nezih yerlere takılırdı. Sık sık sağlık kontrolünü yapardı." dedi.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm sebebi belli oldu! 16 saat boyunca...

"BUNALIMDAYDI"
Apartman görevlisi Uğur Naz ise siparişleri kendisinin aldığını, Kalkavan'ın sık sık alkol tükettiğini belirterek, "Aile yakınlarını, annesi Noyan ve ablası Billur ile teysezini kaybetmişti. Bekardı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Son olarak da kedisini kaybetmişti. Sık sık içki içiyordu. Siparişleri de evin çevresindeki bayilerden ve Kadıköy'den alıyordum. Alkolün sahte olduğuna dair bilgim yok." diye konuştu.

Arkadaşı spor yazarı Asena Özkan ise, "Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içki içmeye başladı. Ruhi olarak çöküş yaşadı." ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU"

İlkokul arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu ise, "Beraber büyüdük. 62 yaşındayım 55 senem bu aile ile geçti. Rıza, kardeşim gibiydi. Kardeşimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Birbirine çok bağlı bir aileydiler. Nazım Amca, Noyan Teyze ve Billur'u peş peşe kaybettik. O da zor bir dönemden geçiyordu" diye konuştu.

Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm sebebi belli oldu! 16 saat boyunca...

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre Rıza Kalkavan, vefatından önce 16 saat boyunca kız arkadaşıyla sohbet edip, alkol aldı ve alkol komasıyla hayatını kaybetti.

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