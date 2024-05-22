Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

Mini eteğiyle programa çıkan Asuman Krause'nin çıkan karnı sosyal medyada gündem oldu. Krause'nin bu görüntü sonrası "Göbek mi bebek mi" diye sorular gündeme geldi.

O HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ayrıca; 'Bebek göbeği sanki', 'Hamilemi bilmem ama yakışmış', 'İkisi de olabilir. İkisi de normal' gibi yorumlar yapıldı.