Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:05

Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

Bir döneme damga vuran ünlü manken Asuman Krause, sosyal medyada gündem oldu. 1998 Türkiye ikinci güzeli Asuman Krause, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurmayı başarıyor. Uzun bir süre ekranlara ara veren Asuman Krause'nin hayatı ilgi odağı oldu. Eski manken ve sunucu Asuman Krause şimdilerde 'Aileler Yarışıyor' programının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü isim şimdi de son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü sununun hayatını araştıran takipçileri, yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte genç kızlara taş çıkartan Asuman Krause'nin merak edilen yaşı…

Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

1998 Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Asuman Krause şimdilerde gözden uzak bir hayat sürüyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Krause, akranları gibi estetik operasyonu tercih etmeden doğal yaş almasıyla dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

Eski Türkiye güzelinin yüzündeki çizgiler dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

Akranları gibi estetik operasyona başvurmadan doğal haliyle yaş alan Asuman Krause, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

Mini eteğiyle programa çıkan Asuman Krause'nin çıkan karnı sosyal medyada gündem oldu. Krause'nin bu görüntü sonrası "Göbek mi bebek mi" diye sorular gündeme geldi.

O HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ayrıca; 'Bebek göbeği sanki', 'Hamilemi bilmem ama yakışmış', 'İkisi de olabilir. İkisi de normal' gibi yorumlar yapıldı.

Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!

Almanya'da doğan Asuman Krause, Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı.

SON DAKİKA