Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...

Bir dönemin ünlü haber spikeri Zeynep Kasımlıoğlu uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşıyor. Dilaver Özturan ile evli olan ve bir dönem evliliğinde şiddet gördüğü haberleri çıkan sunucu, güzel sunucu Zeynep Kasımlıoğlu, kızı Zeynep Dila ile kameralara yakalandı. 13 yıl gibi uzun bir süre ATV sabah haberlerini sunan Zeynep Kasımlıoğlu, gülen yüzü, sımsıcak sunumu ile gönüllere taht kurmuştu. 49 yaşındaki Zeynep Kasımlıoğlu'nun Ömer, Zeynep Dila ve Ali adında üç çocuğu var. Kızı Zeynep Dila ile gittiklerin bir tiyatro oyununun girişinde kameralara takılan Zeynep Kasımlıoğlu "Böyle sevdiğim arkadaşların tiyatro, sinema davetleri olunca katılıyorum. Uzun yıllar oldu tabii, ipin ucunu kaçırınca bir daha geri dönüş olmadı. Zaten ev hayatı, üç çocuk olunca onlara yoğunlaştım. Büyük kızım Zeynep Dila ve iki oğlum var. Bir dönem evlilikte sıkıntılar yaşamıştık ama o dönemler geride kaldı. Artık yaş ilerleyince bazı şeylere bakılmıyor, çocuklara yoğunlaşıyorsunuz. Şimdi bir sıkıntı yok hayat devam ediyor" dedi. İşte yıllar sonra görüntülenen Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...