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  • Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...

Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte ...

Bir dönemin ünlü haber spikeri uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşıyor. Dilaver Özturan ile evli olan ve bir dönem evliliğinde şiddet gördüğü haberleri çıkan sunucu, güzel sunucu Zeynep Kasımlıoğlu, kızı ile kameralara yakalandı. 13 yıl gibi uzun bir süre sabah haberlerini sunan Zeynep Kasımlıoğlu, gülen yüzü, sımsıcak sunumu ile gönüllere taht kurmuştu. 49 yaşındaki Zeynep Kasımlıoğlu'nun Ömer, Zeynep Dila ve Ali adında üç çocuğu var. ile gittiklerin bir tiyatro oyununun girişinde kameralara takılan Zeynep Kasımlıoğlu "Böyle sevdiğim arkadaşların tiyatro, sinema davetleri olunca katılıyorum. Uzun yıllar oldu tabii, ipin ucunu kaçırınca bir daha geri dönüş olmadı. Zaten ev hayatı, üç çocuk olunca onlara yoğunlaştım. Büyük kızım Zeynep Dila ve iki oğlum var. Bir dönem evlilikte sıkıntılar yaşamıştık ama o dönemler geride kaldı. Artık yaş ilerleyince bazı şeylere bakılmıyor, çocuklara yoğunlaşıyorsunuz. Şimdi bir sıkıntı yok hayat devam ediyor" dedi. İşte yıllar sonra görüntülenen ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:13
Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...

Bir dönemin ünlü haber spikeri uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşıyor. Dilaver Özturan ile evli olan ve bir dönem evliliğinde şiddet gördüğü haberleri çıkan sunucu, güzel sunucu Zeynep Kasımlıoğlu, kızı ile kameralara yakalandı. 13 yıl gibi uzun bir süre sabah haberlerini sunan Zeynep Kasımlıoğlu, gülen yüzü, sımsıcak sunumu ile gönüllere taht kurmuştu. 49 yaşındaki Zeynep Kasımlıoğlu'nun Ömer, Zeynep Dila ve Ali adında üç çocuğu var. ile gittiklerin bir tiyatro oyununun girişinde kameralara takılan Zeynep Kasımlıoğlu "Böyle sevdiğim arkadaşların tiyatro, sinema davetleri olunca katılıyorum. Uzun yıllar oldu tabii, ipin ucunu kaçırınca bir daha geri dönüş olmadı. Zaten ev hayatı, üç çocuk olunca onlara yoğunlaştım. Büyük kızım Zeynep Dila ve iki oğlum var. Bir dönem evlilikte sıkıntılar yaşamıştık ama o dönemler geride kaldı. Artık yaş ilerleyince bazı şeylere bakılmıyor, çocuklara yoğunlaşıyorsunuz. Şimdi bir sıkıntı yok hayat devam ediyor" dedi. İşte yıllar sonra görüntülenen ve sizin için derlediğimiz ...

Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...

FAHRİYE EVCEN

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Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...
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Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...

EMINA JAHOVIC

Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...
Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...

FİLİZ AKIN

Bir dönemin güzeller güzeli sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu yıllar sonra böyle görüntülendi! İşte Zeynep Kasımlıoğlu'nun son hali...
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