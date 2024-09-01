Giriş Tarihi: 01.09.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
07:46
Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!
Onu 'Bay Pardon' olarak tanıdık… Kaan Girgin, 90'lı yıllarda rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile seyirci karşısına çıkmıştı. Girgin, 2000'li yılların başında ise 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. 90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile genç kızların hayran olduğu Kaan Girgin o dönem Ceyda Düvenci ile büyük bir aşk yaşamıştı. Ünlü çift iki yıl evli kalmıştı. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da ortaya çıkan Kaan Girgin, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Kaan Girgin'in son hali görenleri hayrete düşürüyor. Şimdilerde aldığı kilolarla ve dökülen saçlarıyla yılların ona da acımadığı konuşuluyor. İşte merak edenler için bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...