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Haberler Galeri Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 01.09.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 07:46

Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Onu 'Bay Pardon' olarak tanıdık… Kaan Girgin, 90'lı yıllarda rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile seyirci karşısına çıkmıştı. Girgin, 2000'li yılların başında ise 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. 90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile genç kızların hayran olduğu Kaan Girgin o dönem Ceyda Düvenci ile büyük bir aşk yaşamıştı. Ünlü çift iki yıl evli kalmıştı. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da ortaya çıkan Kaan Girgin, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Kaan Girgin'in son hali görenleri hayrete düşürüyor. Şimdilerde aldığı kilolarla ve dökülen saçlarıyla yılların ona da acımadığı konuşuluyor. İşte merak edenler için bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...

Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

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Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Bir dönemin yakışıklı jönü Kaan Girgin’in son halini görenler hüsrana uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.

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