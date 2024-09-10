Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:57
Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?
Atv'nin yeni sezona iddialı başlayan dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı'nın nefes kesecek yeni bölümünde Mahir seçim yapmak zorunda kalıyor! İntikam mı? Canfeza mı?