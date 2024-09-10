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Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:57

Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?

Atv'nin yeni sezona iddialı başlayan dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı'nın nefes kesecek yeni bölümünde Mahir seçim yapmak zorunda kalıyor! İntikam mı? Canfeza mı?

Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?

2.Bölüm Özeti:

"Ervah-ı Ezelden…"

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar.

Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?

Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi.

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Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?

Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar.

Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?

Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.

Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda! Aşk mı? İntikam mı?

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