’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

"Aşkta ve Savaşta"

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır ve Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.