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Haberler Galeri 'Bir Gece Masalı'nda Ozan Canfeza'yı kandırıyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:05

'Bir Gece Masalı'nda Ozan Canfeza'yı kandırıyor!

"Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

"Aşkta ve Savaşta"

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır ve Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır.

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’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

Ancak ailesini karşısında bulur.

’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder.

’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.