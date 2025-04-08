’Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

'Aşkta ve Savaşta' Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır ve Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir. Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. undefined Ancak ailesini karşısında bulur. Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder. Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner. Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Bir Gece Masalı, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 20.00'de atv ekranlarında.