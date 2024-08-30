Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun diziye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:27
"Bir Gece Masalı, seyirciye görmeyi özlediği masalımsı aşkı yeniden televizyona taşıyacak. Canfeza'nın içinde hep kelebekler uçuşuyormuş gibi hissediyorum. O kelebekleri öldürmek isteyenlere rağmen güçlü ve umutlu bir genç kadın Canfeza."
3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan, yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı'nın sevilen genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu.