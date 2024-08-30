Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun diziye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu

"PARTNERİM ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU…"

İlk kez çalıştığı partneri Burak Deniz için ise bunları söyledi; "Partnerim çok yetenekli bir oyuncu. Onunla senaryo paylaşmak gerçekten çok güzel."

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölümü için geçtiğimiz Nisan ayında sete çıktıklarını belirten Coşkun, seyirciyle buluşmak için heyecanla beklediklerini söyledi.