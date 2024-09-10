Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:47

Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Atv'nin yeni sezona bomba gibi başlayan yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor. Özel hayatı markaj altında olan Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor. Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bakın dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza'ya gönlünü kaptıran Urfalı Mahir'i canlandıran Burak Deniz'in memleketi neresiymiş... Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Deniz ile hemşehri olabilir! İşte Burak Deniz'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Atv ekranlarında sevilen oyuncular Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrol olduğu Bir Gece Masalı rüzgarı esmeye başladı.

Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Atv'nin yeni sezona bomba gibi başlayan yeni dizisi "Bir Gece Masalı", Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

İlk bölümü ile rekor bir başlangıç yapan Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Özel hayatı markaj altında olan Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

33 yaşındaki karizmatik oyuncu Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor.

SON DAKİKA