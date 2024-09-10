Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:47
Atv'nin yeni sezona bomba gibi başlayan yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor. Özel hayatı markaj altında olan Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor. Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bakın dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza'ya gönlünü kaptıran Urfalı Mahir'i canlandıran Burak Deniz'in memleketi neresiymiş... Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Deniz ile hemşehri olabilir! İşte Burak Deniz'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...