Giriş Tarihi: 01.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
15:40
Bir Gece Masalı'nın yakışıklı Mahir'i Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...
Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldızı ismi Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de övgülerin odağında. Özel hayatı merak konusu olan Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza'ya sırıl sıklam aşık olan Urfalı Mahir'i canlandıran Burak Deniz'in memleketi bakın neresiymiş... Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Deniz ile hemşehri olabilir! İşte Burak Deniz'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...