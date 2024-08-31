Bir Gece Masalı’nın yakışıklı ve karizmatik Mahir’i Burak Deniz, karakterini ve diziyi anlattı

DİZİNİN ATMOSFERİ MASAL GİBİ…

Deniz, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını şöyle anlattı;

"Hayatta tesadüf diye bir şey var mıdır yoksa bütün bu yaşananlar kader mi? Başımıza gelen olaylar bizi hayatımızın aşkıyla karşılaştırmak ve ona hazırlamak üzere mi yaşanıyor? Aşk ilk görüşte tezahür eder mi? gibi sorularla karşılaşacağımız bir dünyaya adım atıyoruz. Atmosferi, tanıtımlarımızdan ve adımızdan da anlayacağınız üzere masal gibi…"

"HAYATIN AKIŞI DOĞRUSAL DEĞİL, BAZEN AKINTIYA KAPILMAN GEREKİYOR…"

Karakterine dair ise şunları paylaştı;

"Mahir'in hayattaki en büyük hedefinden şaşma olasılığına rağmen Canfeza'nın yaşadığı zor duruma kayıtsız kalamaması bu karakteri bana çok gerçek kıldı. Hayatın akışı doğrusal değil ve ne kadar plan yaparsan yap öğrenmen gereken dersi alman için bazen akıntıya kapılman gerekiyor. Sanırım Mahir'le en temel benzerliğimiz burada."