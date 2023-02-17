Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
11:30
ABD'li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!
Geçen yıl yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda olduğu ailesi tarafından açıklanan ABD'li aktör Bruce Willis'ten bir kötü haber daha geldi. Şu anda evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla sosyal medyadan yapılan açıklamada 67 yaşındaki Willis'e konulan yeni teşhis açıklandı.