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Haberler Galeri ABD'li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:30

ABD'li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

Geçen yıl yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda olduğu ailesi tarafından açıklanan ABD'li aktör Bruce Willis'ten bir kötü haber daha geldi. Şu anda evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla sosyal medyadan yapılan açıklamada 67 yaşındaki Willis'e konulan yeni teşhis açıklandı.

ABD’li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından demans hastalığı teşhisi konuldu.

ABD’li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, afazi rahatsızlığı ilerleyen 67 yaşındaki aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu, ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğini önemli ölçüde engelleyen rahatsızlığına "net bir teşhis konulmasının rahatlatıcı olduğu" kaydedildi.

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ABD’li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

Açıklamada, "Bugün hastalığın tedavisi yok. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin değişebileceğini umuyoruz. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD’li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

ABD'li aktörün Mart 2022'de afazi rahatsızlığı nedeniyle oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı.

ABD’li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

1970'lerin sonunda Broadway'de sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

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