Giriş Tarihi: 10.04.2024 17:11
Bir nesil onu 'Lan Jale' olarak tanıdı... Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil için zaman sanki durmuş!
O fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi... Güzel oyuncu Esin Civangil'i Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanışmıştık. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncularının şimdi ne yaptığı merak konusu oldu? Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne birçok genç yıldız kazandırdı. Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi... İşte Ekmek Teknesi'nin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...