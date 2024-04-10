Bir nesil onu ’Lan Jale’ olarak tanıdı... Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil için zaman sanki durmuş!

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?