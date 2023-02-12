’Bir sene çadırda yaşadık...’ Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:04

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, yüzyılın felaketine sebep oldu. 10 ili etkileyen depremlerin ardından devlet ve hayırsever vatandaşlar birlik-beraberlik içinde çalışıyor. Ünlü isimler de gerek sosyal medyadan gerek sahadan her türlü desteği sağlıyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol, ilk günden beri sahadan destek verenlerden... Arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılan Çelikkol, 30 köye ulaşarak yardım eli uzatmıştı. Son olarak enkaz başında fotoğraflanan İbrahim Çelikkol hakkında hiç bilinmeyen bir gerçek de açığa çıktı. İşte detaylar...