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Haberler Galeri 'Bir sene çadırda yaşadık...' Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:04

'Bir sene çadırda yaşadık...' Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, yüzyılın felaketine sebep oldu. 10 ili etkileyen depremlerin ardından devlet ve hayırsever vatandaşlar birlik-beraberlik içinde çalışıyor. Ünlü isimler de gerek sosyal medyadan gerek sahadan her türlü desteği sağlıyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol, ilk günden beri sahadan destek verenlerden... Arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılan Çelikkol, 30 köye ulaşarak yardım eli uzatmıştı. Son olarak enkaz başında fotoğraflanan İbrahim Çelikkol hakkında hiç bilinmeyen bir gerçek de açığa çıktı. İşte detaylar...

’Bir sene çadırda yaşadık...’ Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, depremzedelere yardım edebilmek için günlerdir canla başla çalışıyor. Çelikkol, deprem haberini alır almaz bölge halkının imdadına yetişenler arasında yer almıştı.

’Bir sene çadırda yaşadık...’ Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Off-road araçlarıyla Hatay'a giden köyleri dolaşan oyuncunun tek bir kare bile görüntüsünü paylaşmaması dikkat çekmişti.

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’Bir sene çadırda yaşadık...’ Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Çelikkol, son olarak vatandaşların objektifine takıldı. Ünlü oyuncu hakkında bilinmeyen bir gerçek de ortaya çıktı.

’Bir sene çadırda yaşadık...’ Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; enkaz başında fotoğraflanan Çelikkol'un doğduğu şehir olan İzmit'te 1999 depremine yakalandığı öğrenildi.

’Bir sene çadırda yaşadık...’ Enkaz çalışmalarındaki İbrahim Çelikkol hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

İbrahim Çelikkol'un verdiği bir röportajda, "99 depreminde çevremden çok arkadaşımı, çok dostumu kaybettim. Bir sene çadırda yaşadık. Ardından İstanbul'a geldik. Çünkü babamı kaybettik depremden sonra…" dediği belirtildi.

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