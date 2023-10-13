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Haberler Galeri Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 17:05

Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, konusunun yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Son olarak dram ve romantik türdeki yapım ile ilgili ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre dizinin başrol oyuncuları Saraçoğlu ve Demir'in ardından bir set aşkı daha gerçek oldu. İki sürpriz ismin yakınlaştığı öne sürüldü. İşte, aşk yaşadıkları iddia edilen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları…

Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kadrosunda Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı dizi konusunun yanı sıra oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan yapım hakkında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor.

Başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz aylarda birlite çıktıkları tatilde objektiflere yakalanmış; 'aşk', 'ayrılık' ve 'barışma' haberleriyle uzun süre adlarından söz ettirmişti.

Şimdi de Yalı Çapkını dizisinde iki aşığı canlandıran iki ünlü oyuncudan gelen sürpriz bir haber gündeme bomba gibi düştü. Dram ve romantik türdeki dizide bir set aşkının daha gerçeğe dönüştüğü öne sürüldü.

İki ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte sürpriz aşkın detayları…

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Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

BERİL POZAM HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

Dizide Seyhan'ın ablası 'Suna' karakterine hayat veren Beril Pozam, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrılma kararı almıştı. Pozam hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

SÜRPRİZ BİR İSİMLE ANILDI

Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeyi başaran 27 yaşındaki ünlü oyuncunun adı bu kez sürpriz bir isimle anıldı.

Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

ADI ROL ARKADAŞIYLA ANILIYOR

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, dizide birbirine kavuşamayan aşıklar Suna ve Abidin karakterlerini canlandırıyor. Uyumları dikkatlerden kaçmayan ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

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