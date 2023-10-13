Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 17:05

Bir set aşkı daha ortaya çıktı: Yalı Çapkını dizisinin iki sürpriz ismi aşık oldu! Hayranları çok sevinecek

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, konusunun yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Son olarak dram ve romantik türdeki yapım ile ilgili ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre dizinin başrol oyuncuları Saraçoğlu ve Demir'in ardından bir set aşkı daha gerçek oldu. İki sürpriz ismin yakınlaştığı öne sürüldü. İşte, aşk yaşadıkları iddia edilen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları…