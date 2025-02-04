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Haberler Galeri Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:11

Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!

Ünlü manken ve oyuncu Azra Akın, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza geçirerek belinden sakatlık yaşamıştı. Azra Akın'ın yaşadığı bu kaza, rol aldığı tiyatro oyununu da doğrudan etkiledi. Ortaya atılan iddiaya göre Akın'ın sağlık raporu Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'a ulaştırmayınca işinden olmuştu. Yaşanan yeni gelişmeye göre Azra Akın'ın yeri o 'Türkiye Güzeli'yle doldu!

Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 'Kaktüs Çiçeği' oyunuyla tiyatroya adım atmıştı.

Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!

TALİHSİZ KAZA

Ancak geçtiğimiz ay Akın, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve belini incitmişti.

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Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!

RAPOR ULAŞMAYINCA İŞİNDEN OLDU

Akın, iddiaya göre raporunu Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'a ulaştırmayınca işinden olmuştu.

Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!

ŞENKAL DAHİL OLDU

Yaşanan gerginlik yüzünden Akın'la çalışmak istemeyen Başar, onun yerine Eylem Şenkal'ı kadroya dahil etti.

Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!

BİR GÜZEL GİTTİ DİĞERİ GELDİ

1996'da Best Model seçildikten sonra 1997'de Best Model of the World unvanını alan Şenkal, 'Kaktüs Çiçeği' oyununda Stepjanie karakterini canlandıracak.

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