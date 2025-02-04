Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
07:11
Bir ‘tescilli güzel’ gitti bir diğeri geldi! Azra Akın ile yönetmen arasındaki kavga ayrılık getirdi!
Ünlü manken ve oyuncu Azra Akın, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza geçirerek belinden sakatlık yaşamıştı. Azra Akın'ın yaşadığı bu kaza, rol aldığı tiyatro oyununu da doğrudan etkiledi. Ortaya atılan iddiaya göre Akın'ın sağlık raporu Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'a ulaştırmayınca işinden olmuştu. Yaşanan yeni gelişmeye göre Azra Akın'ın yeri o 'Türkiye Güzeli'yle doldu!