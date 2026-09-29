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Bir yiğidin profili: Kaşif Kozinoğlu’nu yakından tanıyalım! NATO şampiyonluğundan gizli operasyonlara...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:16
Bir yiğidin profili: Kaşif Kozinoğlu’nu yakından tanıyalım! NATO şampiyonluğundan gizli operasyonlara...
Dünya liderlerinden üstün hizmet ödülleri alan, Polis Özel Harekat'ın kuruluşundan sınır ötesi cephelere kadar iz bırakan bir ömür... Silivri'deki vefatı ve yeniden açılan adli süreçle gündeme gelen Kaşif Kozinoğlu'nun gölgelerde geçen 35 yıllık mücadele dolu portresini Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ kaleme aldı...