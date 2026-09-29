Bir yiğidin profili: Kaşif Kozinoğlu’nu yakından tanıyalım! NATO şampiyonluğundan gizli operasyonlara...

CEPHEDEN CEPHEYE

Azerbaycan'da Ermenilere, Çeçenistan'da Ruslara karşı, Bosna-Hersek'te ise Sırplara karşı muharebe etti. Bu muharebelerde iki kez gazi oldu. Rahmetli Elçibey'in de, Cevher Dudayev'in de, Aliya Izzetbegoviç'in de, gizli genelkurmay başkanlıklarını yaptı. 35 yıllık hizmetinin, 25 yılını hep yurt dışında ve çatışmaların içinde geçirdi. TBMM tarafından kendisine 3 kez üstün hizmet ödülü verildi. Ayrıca 32 devlet başkanı tarafından da üstün hizmet ödülü takdim edildi.