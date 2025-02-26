‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı’ya esprili kutlama

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasıyla ilgili son nokta konuldu! F.D. isimli kadın, Uzay adını taşıyan oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu ise yapılan DNA testi sonucu "Babası yüzde 99.9 Hacı Sabancı" demişti.