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Haberler Galeri ‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı'ya esprili kutlama
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:31

‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı'ya esprili kutlama

İş insanı Hacı Sabancı'nın Uzay isimli bir oğlu olduğu ortaya çıkması ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davasında karar çıktı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Bu gelişme üzerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya sosyal medyadan esprili kutlama mesajları geldi.

‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı’ya esprili kutlama

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasıyla ilgili son nokta konuldu! F.D. isimli kadın, Uzay adını taşıyan oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu ise yapılan DNA testi sonucu "Babası yüzde 99.9 Hacı Sabancı" demişti.

‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı’ya esprili kutlama

KARAR KESİNLEŞTİ
ANCAK Sabancı test sonucuna itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 16. Aile Mahkemesi, küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

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‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı’ya esprili kutlama

Bu gelişme üzerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya sosyal medyadan esprili kutlama mesajları geldi.

‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı’ya esprili kutlama

O mesajlardan bazıları:

"Tebrikler nur topu gibi bir torununuz daha oldu!", "Tebrikler Arzu Hanım. Bir yıl içinde ikinci kez babaanne oldunuz!"

‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı’ya esprili kutlama

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsıldı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıktı.

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