Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
06:31
‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz’ Arzu Sabancı'ya esprili kutlama
İş insanı Hacı Sabancı'nın Uzay isimli bir oğlu olduğu ortaya çıkması ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davasında karar çıktı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Bu gelişme üzerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya sosyal medyadan esprili kutlama mesajları geldi.