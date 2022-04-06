Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

BÜLENT POLAT KİMDİR? Bülent Polat, 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğmuştur. İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. 1994 yılına gelince o çalıştığı tiyatroda 'Sokak Kedisi' oyununda 'yoldan geçen adam' rolüyle tiyatro oyuncusu oldu. Devamında , 'Ormanların Barış Ateşi', Rumuz Goncagül ve 'Keloğlan' gibi oyunlarda oynadı. Orhan Oğuz'un yönettiği 'Herkesin Gözü Önünde' adlı oyunda da artık tam bir tiyatro oyuncusu olmuştur. Televizyonda yayınlanan 'Gece Kahvesi' adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004 yılında ise 'Avrupa Yakası' dizisindeki Şehsuvar karakteriyle tanındı. Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Sonra da ABD'de Los Angeles'a gitti. Önce dil sonra oyunculuk eğitimi aldı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından New York'a gitti ve orada tiyatro ve oyunculuk eğitimine devam ederken bir yandan da harcamalarını karşılamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da Sweet&Vicious adlı barı işleten Polat 2011 yılında Türkiye'ye döndü.