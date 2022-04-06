Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:24

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Bülent Polat kimdir? 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen oyuncu, birçok dizide rol aldı. İşte Polat'ın hayatı...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

BÜLENT POLAT KİMDİR?

Bülent Polat, 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğmuştur. İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. 1994 yılına gelince o çalıştığı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle tiyatro oyuncusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

Devamında , "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda oynadı. Orhan Oğuz'un yönettiği "Herkesin Gözü Önünde" adlı oyunda da artık tam bir tiyatro oyuncusu olmuştur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

Televizyonda yayınlanan "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004 yılında ise "Avrupa Yakası" dizisindeki Şehsuvar karakteriyle tanındı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Sonra da ABD'de Los Angeles'a gitti. Önce dil sonra oyunculuk eğitimi aldı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından New York'a gitti ve orada tiyatro ve oyunculuk eğitimine devam ederken bir yandan da harcamalarını karşılamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da Sweet&Vicious adlı barı işleten Polat 2011 yılında Türkiye'ye döndü.

SON DAKİKA