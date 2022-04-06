Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat kimdir?

Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Sonra da ABD'de Los Angeles'a gitti. Önce dil sonra oyunculuk eğitimi aldı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından New York'a gitti ve orada tiyatro ve oyunculuk eğitimine devam ederken bir yandan da harcamalarını karşılamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da Sweet&Vicious adlı barı işleten Polat 2011 yılında Türkiye'ye döndü.