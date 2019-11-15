Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Özellikle Demir Yaman'ın Gaffur'u cezalandırdığı sahneler Bir Zamanlar Çukurova'nın 44. bölümüne damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova başarılı oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Çukurova'da Saniye ve Gaffur karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve Bülent Polat son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen 'Avrupa Yakası' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayatta Duygu Polat adında bir öğretmenle evli. Başarılı oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. Görenlerin bayıldığı dünya tatlısı kızı ile sık sık paylaşımlarda bulunan Bülent Polat kızı Doğa'ya oldukça düşkün. Bülent Polat'ın sıkça duyduğu sözlerden biri de hiç kuşkusuz kızının kendisine hiç benzemediğidir. Annesine daha çok benzeyen Bülent Polat'ın kızı Doğa geçtiğimiz günlerde babasını ziyaret için annesi ile Adana'ya gitmişti. İşte ünlü oyuncu Bülent Polat'ın kızı Doğa Polat ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...