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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...

'nın Gaffur'u 'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı 'yı görenler söylemeden edemiyor...

'nin sevilen dizisi 44. bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Özellikle Demir Yaman'ın Gaffur'u cezalandırdığı sahneler Bir Zamanlar 'nın 44. bölümüne damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova başarılı oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Çukurova'da Saniye ve Gaffur karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen '' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayatta Duygu Polat adında bir öğretmenle evli. Başarılı oyuncu Bülent Polat'ın adında bir de kızları var. Görenlerin bayıldığı dünya tatlısı kızı ile sık sık paylaşımlarda bulunan Bülent Polat kızı Doğa'ya oldukça düşkün. Bülent Polat'ın sıkça duyduğu sözlerden biri de hiç kuşkusuz kızının kendisine hiç benzemediğidir. Annesine daha çok benzeyen Bülent Polat'ın kızı Doğa geçtiğimiz günlerde babasını ziyaret için annesi ile 'ya gitmişti. İşte ünlü oyuncu Bülent Polat'ın kızı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 08:50
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...

'nin sevilen dizisi 44. bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Özellikle Demir Yaman'ın Gaffur'u cezalandırdığı sahneler Bir Zamanlar 'nın 44. bölümüne damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova başarılı oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Çukurova'da Saniye ve Gaffur karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen '' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayatta Duygu Polat adında bir öğretmenle evli. Başarılı oyuncu Bülent Polat'ın adında bir de kızları var. Görenlerin bayıldığı dünya tatlısı kızı ile sık sık paylaşımlarda bulunan Bülent Polat kızı Doğa'ya oldukça düşkün. Bülent Polat'ın sıkça duyduğu sözlerden biri de hiç kuşkusuz kızının kendisine hiç benzemediğidir. Annesine daha çok benzeyen Bülent Polat'ın kızı Doğa geçtiğimiz günlerde babasını ziyaret için annesi ile 'ya gitmişti. İşte ünlü oyuncu Bülent Polat'ın kızı ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...

EMİNE ÜN VE DURU

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın kızına beğeni yağıyor! Bülent Polat'ın kızı Doğa'yı görenler söylemeden edemiyor...
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