Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

HÜNKAR VE FEKELİ'NİN ARASINA BEHİCE Mİ GİRİYOR?

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.