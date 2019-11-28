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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

'nın 'i bildiğiniz gibi değil! Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

46. bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran rekortmen dizi Züleyha ve Müjgan komşu oluyor. Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayan genç oyuncularından son dönemin merak edilen yeteneklerinden. Çukurova'nın 'i olara izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden. Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı karakterlerinden olan iyi niyetli, saf ve temiz bir Anadolu kızı olan Gülten'i oynayan Selin Genç dizide Yılmaz'a karşı olan aşkıyla biliniyor. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşıtıyor. Sosyal medyada da takip edilen ünlü isimlerden olan Selin Genç'in resimlerine beğeni yağıyor. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen başarılı oyuncu Selin Genç hakkında merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. Peki Selin Genç kaç yaşında? İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 08:22
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

46. bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran rekortmen dizi Züleyha ve Müjgan komşu oluyor. Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak! Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

HÜNKAR VE FEKELİ'NİN ARASINA BEHİCE Mİ GİRİYOR?

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

DEMİR TÜM ARAZİLERİNİ SATMAK İSTİYOR! HÜNKAR NE YAPACAK?

Yılmaz'ın burnunun dibine taşınması bile Demir'i fabrika için gereken parayı bulma isteğinden vazgeçirmez. Tüm önceliği o tesisleri açmaktır! Bunun için gerekirse, tüm arazilerini satışa çıkaracaktır!

Ancak Hünkar, bu duruma müsaade etmemek için Züleyha'yı Yılmaz'ın yanı başında bırakmayı bile göze alarak harekete geçer! Demir'e ne bir karış toprak sattıracaktır, ne de o ortaklıkta kalmasına müsaade edecektir. Demir, annesinin itirazları arasında Fekeli'nin aldığı araziyi neden geri sattığının peşine düşer! Annesine ilk kez açık açık aralarında ne olduğunu sorar!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

HATİP VE ŞERMİN AŞK YUVALARINA TAŞINDI! SANİYE'NİN GÖZÜ DE ÜSTLERİNDE!

Şermin, Hatip'e istediği yerden bir ev dayatıp döşetmeyi nihayet başarır. O artık yeniden kendi evinin hanımı olma hayalleri kurarken, Hatip de iki evi birden idare edeceğinin heyecanı içindedir. Ama Saniye'nin kendilerini gözetlediğini henüz ikisi de fark etmemiştir.

VE YILMAZ İLE ZÜLEYHA TEKRAR KONUŞUR!

Züleyha, artık hiçbir açıklama dinlemeyeceğini söylese de elbette gözü hep yan konaktadır. Yılmaz'ın ise tek hedefi Züleyha'ya kendini affettirmektir. Aynı bahçenin içinde ikisi yan yana gelir ve bu kez birbirlerini dinleyebilirler. Kaderleri ellerinden alınmış iki genç, şimdi kendi kaderlerini yeniden yazmak için başkalarının kaderini değiştirecek kadar gözlerini karartabilecek mi? Sınırsız aşkların coğrafyası Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha'nın aşkının kaderi belki de ilk kez kendi ellerine geçebilecek mi?

, yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

Atv'nin sevilen dizisi 'nın yıldızı parlayan genç oyuncularından son dönemin merak edilen yeteneklerinden. Çukurova'nın 'i olara izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden. Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı karakterlerinden olan iyi niyetli, saf ve temiz bir Anadolu kızı olan Gülten'i oynayan Selin Genç dizide Yılmaz'a karşı olan aşkıyla biliniyor. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşıtıyor. Sosyal medyada da takip edilen ünlü isimlerden olan Selin Genç'in resimlerine beğeni yağıyor. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen başarılı oyuncu Selin Genç hakkında merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. Peki Selin Genç kaç yaşında? İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!
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