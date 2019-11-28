Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'i gören gözlerine inanamadı!

Bir Zamanlar Çukurova 46. bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 46. bölümünde Züleyha ve Müjgan komşu oluyor. Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayan genç oyuncularından Selin Genç son dönemin merak edilen yeteneklerinden. Çukurova'nın Gülten'i olara izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden. Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı karakterlerinden olan Gaffur'un kız kardeşi iyi niyetli, saf ve temiz bir Anadolu kızı olan Gülten'i oynayan Selin Genç dizide Yılmaz'a karşı olan aşkıyla biliniyor. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşıtıyor. Sosyal medyada da takip edilen ünlü isimlerden olan Selin Genç'in resimlerine beğeni yağıyor. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen başarılı oyuncu Selin Genç hakkında merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. Peki Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...