Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol oğlu Ali’yi paylaştı görenler tahtına aday gösterdi! İşte karizmatik oyuncu İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali...

ATV ekranlarının iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4.sezon ile yine fırtınalar estiriyor. Kadrosuna dahil olan yeni oyuncuları ile gönülleri fethetmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm ile büyük beğeni topladı. Bir Zamanlar Çukurova'ya Hakan Gümüşoğlu karakteri ile dahil olan ve oyunculuğunun yanı sıra karizması ile de adından söz ettiren İbrahim Çelikkol sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin Ali isminde bir de oğulları var. İbrahim Çelikkol son olarak oğlu Ali ile fotoğraflarından oluşan bir video paylaştı. İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali'yi görenler "Babasının oğlu" yorumlarında bulunurken minik Ali daha şimdiden babasının tahtına aday gösterildi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali ve yakışıklı oyuncu ve eşi Mihre Çelikkol'un mutlu aile pozları...