Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

Atv'nin sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezon fragmanları yayınlandı. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın hayranları yayınlanacağı günü ilpe çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Gördüm dizinin usta oyuncularından. Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularından olan Vahide Görüm'ün kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan Alize Gördüm adında bir kızı var. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm birçok dizide birlikte yer aldı. Vahide Gördüm ile ilgili çok fazla kimsenin bilmediği bu bilgi duyanları şaşırtıyor. Vahide Gördüm'ün atlattığı kanser hastalığında da her zaman yanında olan kızı Alize Gördüm şimdilerde 25 yaşında ve başarılı bir oyuncu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm ve sizin için derlediğimiz birbiriyle akraba olan ünlü isimler