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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

'nın 'ı usta oyuncu 'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı ...

Atv'nin sevilen dizilerinden olan 'nın 2. sezon fragmanları yayınlandı. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın hayranları yayınlanacağı günü ilpe çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakterine hayat veren dizinin usta oyuncularından. Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularından olan Vahide Görüm'ün kendi gibi oyuncu olan ile evliliğinden olan adında bir kızı var. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm birçok dizide birlikte yer aldı. Vahide Gördüm ile ilgili çok fazla kimsenin bilmediği bu bilgi duyanları şaşırtıyor. Vahide Gördüm'ün atlattığı kanser hastalığında da her zaman yanında olan kızı Alize Gördüm şimdilerde 25 yaşında ve başarılı bir oyuncu. İşte ve sizin için derlediğimiz birbiriyle akraba olan ünlü isimler

Giriş Tarihi: 12.09.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:19
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

Atv'nin sevilen dizilerinden olan 'nın 2. sezon fragmanları yayınlandı. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın hayranları yayınlanacağı günü ilpe çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakterine hayat veren dizinin usta oyuncularından. Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularından olan Vahide Görüm'ün kendi gibi oyuncu olan ile evliliğinden olan adında bir kızı var. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm birçok dizide birlikte yer aldı. Vahide Gördüm ile ilgili çok fazla kimsenin bilmediği bu bilgi duyanları şaşırtıyor. Vahide Gördüm'ün atlattığı kanser hastalığında da her zaman yanında olan kızı Alize Gördüm şimdilerde 25 yaşında ve başarılı bir oyuncu. İşte ve sizin için derlediğimiz birbiriyle akraba olan ünlü isimler

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı usta oyuncu Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncu! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

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