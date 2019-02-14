Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Saniye hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırttı. atv'de Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Selin Yeninci'nin hakkındaki gerçekler duyanları şoke ediyor. Güzel oyuncu Selin Yeninci ile ilgili internette araştırma yapanlar Selin Yeninci'nin yaşını öğrenince çok şaşırıyor. Başarılı oyuncu Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova'da her Perşembe gönüllere taht kurmaya devam ediyor… İşte Selin Yeninci ve diğer ünlü isimlerin yaşları…