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  • Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

’nın ’si Yeninci meğer…

'nın başarılı oyuncusu hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırttı. atv'de Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Yeninci'nin hakkındaki gerçekler duyanları şoke ediyor. Güzel oyuncu ile ilgili internette araştırma yapanlar Selin Yeninci'nin yaşını öğrenince çok şaşırıyor. Başarılı oyuncu Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova'da her Perşembe gönüllere taht kurmaya devam ediyor… İşte Selin Yeninci ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 14.02.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 09:19
Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

Kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor, peki ünlülerin gerçek yaşları kaç?

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

MÜGE ANLI

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

İLKER İNANOĞLU

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci meğer…

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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