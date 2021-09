Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Erkan Bektaş: Karanlık karakterleri oynamak keyif veriyor!

"TİYATRO YAPMADIĞIM HER YIL OYUNCU OLARAK KENDİMİ BİR BASAMAK GERİDE HİSSEDİYORUM"

- Oyuncular için tiyatro sahnesinde olmanın önemini, "Tiyatro yapmadığınız her yıl oyuncu olarak geriye gidiyorsunuz" diye açıklamıştınız. Siz bu dengeye özen gösteriyor musunuz?

- Evet öyle bir düşüncem var. "Tiyatro yapmadığım her yıl oyuncu olarak kendimi bir basamak geride hissediyorum." Çünkü tiyatro pratiği bambaşka, her sahneye çıktığınızda, seyirci ile etkileşim halindesiniz. Kes yapıştır, montaj hiçbir ek unsur yok aranızda. Canlandırdığınız karakterin her duygusu o an seyirciye yansıyor. Her zaman çok hazır, bütün duyularınız ile sahnede olmak zorundasınız. Bu bütün duyuları her an çalıştırabilmek bana göre ancak tiyatroda mümkün. Tiyatro sahnesinde olmak oyuncuyu geliştiriyor. En azından geriye gitmemesini sağlıyor. Televizyon dizileri çok yoğun ve çok uzun zaman alıyor ama yine de tiyatro oyuncularının, tiyatroyu bırakmadan devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tiyatroya vakit ayırmak, bizi hep diri tutar ve bir adım önde oluruz.

- Birçok dizi, tiyatro ve filmde izleyiciyle buluştunuz. Kendi tiyatronuzu kurdunuz. Zorlu yollardan yürüyerek bugünlere geldiniz. Peki kolay yoldan şöhret olmaya, oyunculuğu sadece tanınır olmak için isteyen gençlere ne tavsiyeniz olur?

- Zor bir yol ama bazı oyuncular için biraz daha kolay olabiliyor. Çok yakışıklı bir erkek ya da çok güzel bir kız hiç beklemediği bir anda başrol oynayabiliyor. Bunlar mümkün ama benim geldiğim yol kolay bir yol değildi. Biz oyunculuğa başladığımız zaman dizide oynayacağız ya da sinema filminde oynayacağız diye bir amacımız yoktu. Sadece iyi bir tiyatro oyuncusu olmak istiyorduk. Yeni arkadaşlar, gençler için şöyle söyleyeyim: Amaç ünlü olmak ya da bir anda herkesin sevgilisi olmaksa bu çok doğru bir amaç değil. Hedef işini iyi yapmak olmalı, bu işi daha iyi nasıl yaparım diye sorgulamalı ve bu uğurda çalışmalı. Diğer türlü ünlü olmak içi boş bir şey biraz. Önce içini doldurup sonra ünlü olmak olmalı hedef, o zaman daha dolu dolu yaşayabilirler.