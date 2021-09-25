Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Erkan Bektaş: Karanlık karakterleri oynamak keyif veriyor!

Ünlü oyuncu, rolünü ve dönem projelerine ilgisini anlatıp kısa yoldan şöhret olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

- Bir Zamanlar Çukurova ekibi olarak yeni sezona hızlı bir giriş yaptınız. Reytinglerde üst sırada yer alan bir projede oynamak oyuncuya farklı bir sorumluluk yüklüyor mu?

- Üç sezondur devam eden başarılı bir işin parçası olduğum için çok mutluyum. Ben Bir Zamanlar Çukurova'yı sadece reytinglerde üst sırada yer alan bir proje olarak tanımlamıyorum. Senaryo, reji, oyunculuk ve daha pek çok unsurun çok güzel harmanlandığı, kocaman bir ekip çalışması ve inanılmaz bir emek var bu başarının arkasında. Reyting de bu başarının çok güzel bir ödülü. Seyirciden üç yıldır bu ödülü alan bir dizinin parçası olmak mutluluk verici ve bir oyuncu için çok teşvik edici. Ama reyting bir oyuncu için çok önemli olmamalı, oyuncu sadece işini yapmalı, işini iyi yapmaya özen göstermeli. Çünkü reyting bazen düşük, bazen yüksek geliyor. Yüksek geldiğinde yüksek kalması için, düşük geldiğinde yükseltmek için bir gerilim oluşuyor. Oyuncu bunlara kapılmadan, işine yoğunlaşmalı bence.

- Takip ettiğiniz bir proje miydi? "Ben de bir gün içerisinde olmak istiyorum" demiş miydiniz?

- Açıkçası dönem dizisi olması itibariyle ilgimi çekiyordu ama ben de o zamanlar başka dizide çalışıyor olduğum için tamamını takip edememiştim. Teklif geldiğinde diziyi geriye dönük izledim ve içinde olmak istedim.

- Abdülkadir farklı bir karakter. Kendi içinde gizemi de var. Siz canlandırdığınız karakteri nasıl anlatırsınız?

- Evet Abdülkadir'in bir gizemi var. Nereden geldi ne yapıyor, ne yapacak bu noktalar belirsiz. Bu gizemin Abdülkadir'i besleyen bir durum olduğunu düşünüyorum. Seyirci için de merak konusu olacaktır. Abdülkadir, azimli ve yapmak istediği şey için engel tanımayan bir karakter ve amacına ulaşana kadar yaptıklarını iyi ya da kötü olarak değerlendirmiyor.