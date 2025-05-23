Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: "Emrah kadar akıllı olamadım"
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:24

Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: "Emrah kadar akıllı olamadım"

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Ozan Orhon, kızıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü soruları yanıtlayan şarkıcı, geçmişteki harcamalarına dair samimi itiraflarda bulundu. "Keşke parayı tutsaydım" diyen Orhon, yıllar sonra pişmanlığını dile getirirken, ünlü bir asker arkadaşının adını da vererek dikkat çeken bir kıyaslama yaptı…

EVREN ABDULLAHOĞLU
Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: Emrah kadar akıllı olamadım

Ozan Orhon, kızıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, "Keşke parayı tutsaydım diyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: Emrah kadar akıllı olamadım

"Tabii.. Gençliğin verdiği heyecanla 'musluk hep akıyor' zannediyorsun ama öyle olmuyor. Birikim yapmazsan ileride sıkıntı yaşayabilirsin. Bu konuda en güzel örnek asker arkadaşım Emrah'tır. Varyemez..."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: Emrah kadar akıllı olamadım

"Akıllılık edip çok güzel yatırımlar yaptı. Her sanatçının başarılı olduğu dönem yatırım yapması lazım. Bizim piyasa nankör. Elden ayaktan düştüğünde kimse suratına bakmaz!"

Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: Emrah kadar akıllı olamadım

PEKİ EMRAH'IN DİLLERE PELESENK OLAN SERVETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

"Küçük Emrah" adıyla lakabıyla tanınan şarkıcı Emrah, Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den ev satın alacağı iddia edilen Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gayrimenkul zengini çıktı. Emrah'ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı.

Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: Emrah kadar akıllı olamadım

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.