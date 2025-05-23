Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:24
Bir zamanların yıldız ismi Ozan Orhon ortaya çıktı! Büyük itiraf geldi: "Emrah kadar akıllı olamadım"
90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Ozan Orhon, kızıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü soruları yanıtlayan şarkıcı, geçmişteki harcamalarına dair samimi itiraflarda bulundu. "Keşke parayı tutsaydım" diyen Orhon, yıllar sonra pişmanlığını dile getirirken, ünlü bir asker arkadaşının adını da vererek dikkat çeken bir kıyaslama yaptı…