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Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:07

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Pembe Mutlu, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. "Çiçek Abbas" ve "Davaro" gibi Türk sinemasının sevilen yapımlarında rol alan usta oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Pembe Mutlu'nun son hali merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Pembe Mutlu'nun yıllar sonraki görünümü...

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Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Pembe Mutlu, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden gündemde.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

"Çiçek Abbas" filmindeki Nazlı ve "Davaro"daki Cano karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, bir dönemin en beğenilen kadın yıldızları arasında gösteriliyordu.

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Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pembe Mutlu, güzelliği ve başarılı performansıyla uzun yıllar adından söz ettirdi.

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Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. 70'li yaşlarını süren Pembe Mutlu'nun son halini gören birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun güncel görüntüsü, nostalji rüzgârı estirirken hayranlarını da şaşırttı.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

İŞTE YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ YILDIZI PEMBE MUTLU'NUN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ...

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

PEKİ GÜL GÖLGE'NİN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

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