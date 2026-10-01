Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:07
Bir zamanların yıldızıydı… Pembe Mutlu’nun son hali şaşırttı
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Pembe Mutlu, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. "Çiçek Abbas" ve "Davaro" gibi Türk sinemasının sevilen yapımlarında rol alan usta oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Pembe Mutlu'nun son hali merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Pembe Mutlu'nun yıllar sonraki görünümü...