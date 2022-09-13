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Haberler Galeri Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 13.09.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 16:18

Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı

Son yılların dikkat çeken isimlerinden olan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla göz dolduran Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla da gündem oluyor. Yılmaz, Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamıştı. Son olarak basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile ilişki yaşayan Biran Damla Yılmaz'ın bu aşkı da kısa sürmüştü. Aşk hayatıyla yüzü gülmeyen ünlü oyunc uson olarak imajını değiştirdi. Güzel oyuncuynun yeni haline beğeni yağdı.

Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı

Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenmişti. Birçok projede yer alan Biran Damla Yılmaz, aşk hayatındaki gelişmelerle gündem olmayı başarıyor.

Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı

Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, tıpkı dizideki rol arkadaşı Eda Ece gibi gönlünü bir basketbolcuya kaptırmıştı.

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Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı

Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran birlikteliği kısa süren güzel oyuncu, son olarak basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı

Biran Damla Yılmaz, ilişkisini, "Evet, Doğuş'la beraberim ve çok mutluyum" sözleriyle itiraf etmişti.

Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı

Ancak Biran Damla Yılmaz'ın bu aşkı da kısa sürdü. Sevgili oldukları ortaya çıktığında aralarındaki 30 santimlik boy farkıyla çok konuşulan çift, yollarını ayırdı.

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