Giriş Tarihi: 13.09.2022 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
16:18
Biran Damla Yılmaz imaj değiştirdi! Sosyal medya yıkıldı
Son yılların dikkat çeken isimlerinden olan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla göz dolduran Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla da gündem oluyor. Yılmaz, Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamıştı. Son olarak basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile ilişki yaşayan Biran Damla Yılmaz'ın bu aşkı da kısa sürmüştü. Aşk hayatıyla yüzü gülmeyen ünlü oyunc uson olarak imajını değiştirdi. Güzel oyuncuynun yeni haline beğeni yağdı.