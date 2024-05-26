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Haberler Galeri Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 14:04

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Son günlerin gözde çifti Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkından yeni pozlar geldi. Sevilen oyuncuların birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay ile Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı izlemek için Monaco'ya uçtu. Birce Akalay sosyal medya hesabından aşk pozlarını ardı ardına paylaştı. İşte Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozları...

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu ile üç yıllık evliliği 2017'de sona eren Birce Akalay, bir diğer meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini el ele izleyince ilişkileri ortaya çıktı. Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarına kalp ikonuyla yorum yapmaları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Birce Akalay ile yemeğe çıkan Hakan Kurtaş, elinde kırmızı gül olan pozunu paylaşmış, romantik paylaşıma ünlü oyuncuyu da etiketlemişti.

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Akalay da yorum ve beğeni yağan Instagram gönderisine kayıtsız kalmamış, sevgilisine emojilerle karşılık vermişti.

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" demekle yetinmişti.

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