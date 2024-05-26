Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik pozlar! Monaco aşktan alev aldı!

Giriş Tarihi: 26.05.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
14:04
Son günlerin gözde çifti Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkından yeni pozlar geldi. Sevilen oyuncuların birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay ile Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı izlemek için Monaco'ya uçtu. Birce Akalay sosyal medya hesabından aşk pozlarını ardı ardına paylaştı. İşte Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozları...