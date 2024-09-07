Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
12:37
Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!
Geçtiğimiz haziran ayında 40. yaşını kutlayan oyuncu Birce Akalay'ın hem aşktan hem işten yana yüzü gülüyor. Tescilli güzellerden olan başarılı oyuncu Birce Akalay, başrol olduğu dizi ve filmlerle kariyerinde zirveyi yaşıyor. Oyunculuğu yanı sıra özel hayatı ile ilgi odağı olan Birce Akalay, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Instagram'da 3.2 milyon kişinin takip ettiği Birce Akalay son olarak sevgilisinin doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutladı. İşte Hakan Kurtaş'ın doğum gününde sevgilisi Birce Akalay'ın romantik paylaşımı...