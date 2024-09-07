Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:37

Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!

Geçtiğimiz haziran ayında 40. yaşını kutlayan oyuncu Birce Akalay'ın hem aşktan hem işten yana yüzü gülüyor. Tescilli güzellerden olan başarılı oyuncu Birce Akalay, başrol olduğu dizi ve filmlerle kariyerinde zirveyi yaşıyor. Oyunculuğu yanı sıra özel hayatı ile ilgi odağı olan Birce Akalay, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Instagram'da 3.2 milyon kişinin takip ettiği Birce Akalay son olarak sevgilisinin doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutladı. İşte Hakan Kurtaş'ın doğum gününde sevgilisi Birce Akalay'ın romantik paylaşımı...

Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile ilgi odağı olan Birce Akalay, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!

Tescilli güzellerden sevilen oyuncu Birce Akalay son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi ile paylaşımda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!

Geçtiğimiz haziran ayında 40. yaşını kutlayan oyuncu Birce Akalay'ın hem aşktan hem işten yana yüzü gülüyor. Birce Akalay 36 yaşına giren sevgilisi Hakan Kurtaş'ın doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutladı.

Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!

İşte Hakan Kurtaş'ın doğum gününde sevgilisi Birce Akalay'ın romantik paylaşımı...

Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik kutlama! Aşk pozları düşman çatlattı!

Hakan Kurtaş, sevgilisinin aşk dolu paylaşımına "İyi ki seni buldum, İyi ki beni buldun sevgilim" sözleri ile karşılık verdi.

SON DAKİKA