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Haberler Galeri Birce Akalay'ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik paylaşım! "Hep yanında yanan kalpli serserin"
Giriş Tarihi: 19.06.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 13:43

Birce Akalay'ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik paylaşım! "Hep yanında yanan kalpli serserin"

Son günlerin gözde çifti Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkından yeni pozlar geldi. Sevilen oyuncuların birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı. Aşıkların karesine övgüler yağdı. İşte Hakan Kurtaş'ın "Hep yanında yanan kalpli serserin" sözleriyle paylaştığı kareler...

Birce Akalay’ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik paylaşım! Hep yanında yanan kalpli serserin

Kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu ile üç yıllık evliliği 2017'de sona eren Birce Akalay, bir diğer meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birce Akalay’ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik paylaşım! Hep yanında yanan kalpli serserin

Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini el ele izleyince ilişkileri ortaya çıktı. Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarına kalp ikonuyla yorum yapmaları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Birce Akalay’ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik paylaşım! Hep yanında yanan kalpli serserin

Birce Akalay ile yemeğe çıkan Hakan Kurtaş, elinde kırmızı gül olan pozunu paylaşmış, ünlü oyuncuyu da etiketlemişti.

Birce Akalay’ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik paylaşım! Hep yanında yanan kalpli serserin

Akalay da yorum ve beğeni yağan Instagram gönderisine kayıtsız kalmamış, sevgilisine emojilerle karşılık vermişti.

Birce Akalay’ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş’tan romantik paylaşım! Hep yanında yanan kalpli serserin

Aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" demekle yetinmişti.

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