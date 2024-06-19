Birce Akalay'ın doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik paylaşım! "Hep yanında yanan kalpli serserin"

Giriş Tarihi: 19.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
13:43
Son günlerin gözde çifti Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkından yeni pozlar geldi. Sevilen oyuncuların birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı. Aşıkların karesine övgüler yağdı. İşte Hakan Kurtaş'ın "Hep yanında yanan kalpli serserin" sözleriyle paylaştığı kareler...