Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
07:42
Birçok kişi bilmiyordu! Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak fena şaşırttı!
Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı merak konusu oldu. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi oyuncularla Bahar dizisinde yer alan Mehmet Yılmaz Ak'ın hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırtıyor. 38 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak'ın aslen nereli olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırıyor... İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...