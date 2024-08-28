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Haberler Galeri Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…
Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:59

Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "İyi Aile Çocuğu" filminin senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden üstlenmişti. "İyi Aile Çocuğu" 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrol oyuncusu usta oyuncu Kemal Sunal'dır. Filmde Kemal Sunal'ın partneri olan güzel oyuncunun kim olduğunu duyunca hayatınızın şokunu yaşayacaksınız. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın partneri çıktı. "İyi Aile Çocuğu" filminin yıldızı bakın kimmiş!

Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden İyi Aile Çocuğu'nda Oya karakterine hayat veren güzel oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz?

Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…

Usta oyuncu İyi Aile Çocuğu'nda değil, daha birçok Yeşilçam yapımında rol almış.

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Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…

İyi Aile Çocuğu'nda Oya karakterine hayat veren güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Harika Avcı'dan başkası değil.

Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…

Harika Avcı, henüz şöhret basamaklarını yeni tırmanırken; Sevgi Çıkmazı, Acı Dünya, Ateş Dağlı ve Vahşi Aşk gibi pek çok projede oynadı.

Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…

Gerçek ismi Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın hayatı, yolda yürürken reklamcı Ahmet Gül ile karşılaşmasıyla bir anda değişti.

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