Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
13:59
Birçok kişi bilmiyordu! İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer…
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "İyi Aile Çocuğu" filminin senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden üstlenmişti. "İyi Aile Çocuğu" 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrol oyuncusu usta oyuncu Kemal Sunal'dır. Filmde Kemal Sunal'ın partneri olan güzel oyuncunun kim olduğunu duyunca hayatınızın şokunu yaşayacaksınız. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın partneri çıktı. "İyi Aile Çocuğu" filminin yıldızı bakın kimmiş!